«ديار للتطوير» تحقق 65.2 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح شركة «ديار للتطوير» خلال النصف الأول من العام الحالي 65.2 مليون درهم، بانخفاض 2.6% عن أرباح الفترة ذاتها من 2017، وتراجعت العائدات 0.7% إلى 314 مليون درهم، مقارنة مع 316 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «إن الأداء المالي للربع الثاني، والأشهر الستة الأولى من العام الحالي بشكل عام، هو انعكاس للنتائج الإيجابية التي حققناها من خلال اتباعنا لنموذج الأعمال المستدام الذي وضعته الشركة، وهو مدفوع باستراتيجيتنا الواضحة للنمو».