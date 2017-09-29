«تنظيم الاتصالات» تستضيف اجتماع «أيكان» أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الدولي العام الستين (أيكان 60) لمنظمة الإنترنت للأرقام وللأسماء المخصصة (أيكان)، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 28 أكتوبر و3 نوفمبر 2017.

يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من الوفود المعنية من جميع أنحاء العالم، من بينهم ممثلو حكومات، وصناع قرار من قطاعات الأعمال المختلفة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والمجموعات المهتمة بالتكنولوجيا، وغيرها. ويتناول النقاش مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالإنترنت، بالإضافة إلى وضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.

وتوفر الاجتماعات العامة لمنظمة أيكان منصة للاتفاق على السياسات والإجراءات الدولية المتعلقة بنظام أسماء النطاقات، كما تتيح الفرصة للقيام بالأعمال والتعارف على هامش الاجتماع. سيوفر اجتماع أيكان 60 فرصة للمعنيين في المنطقة لفهم آلية عمل منظمة أيكان بشكل أفضل مما يمكنهم من المساهمة بلعب دور أكبر في استشراف مستقبل الإنترنت.