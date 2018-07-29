29% نمواً في استضافة دبي لفعاليات الأعمال

دبي (الاتحاد)

حقق مكتب «فعاليات دبي للأعمال» التابع لـ«دبي للسياحة»، نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2018، حيث فازت المدينة بـ125 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات للأعمال، ما يعكس زيادة نسبتها 29% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، التي تشمل مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العروض التي تم التقدم لاستضافتها في الأعوام السابقة.

ويتوقّع أن تساهم هذه الفعاليات في استقبال أكثر من 65 ألف مشارك، وأن يبلغ تأثيرها الاقتصادي نحو 500 مليون درهم، ما يعزّز من مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال العالمية.

وحول هذه النتائج الإيجابية، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ النجاح الذي حقّقته دبي في استقطاب أعداد متزايدة من فعاليات الأعمال يعكس الإمكانيات الهائلة التي تتمتّع بها الإمارة، ويدّل على تكاتف جهود القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في هذا المجال. ونحن نشكر جميع شركائنا على تعاونهم البنّاء، ونتطلّع للعمل معهم من أجل تعزيز الجهود للمساهمة في تحقيق أهدافنا السياحية الطموحة».

وخلال النصف الأول من العام الجاري، فازت دبي باستضافة عدد من فعاليات الأعمال، وأبرزها مؤتمر«حوافز الرعاية الصحية بالصين»(2019)، و«كونجرس الغرفة العالمية»(2021) و«الكونجرس العالمي للاتحاد الدولي للعلاج الفيزيائي» (2021) و«الكونجرس الدولي لطب الجهاز الهضمي» (2021)، و«كونجرس آسيا والمحيط الهادئ لطب القلب» (2023). كما عزّز المكتب جهوده خلال النصف الأول من العام لتسليط الضوء على فعاليات الأعمال في المدينة، وما تقدّمه للجمهور من جميع أنحاء العالم، وذلك في وقت يحرص المكتب على بناء شراكات استراتيجية من شأنها المساهمة في تعزيز مجال فعاليات الأعمال في دبي.

وحضر ممثلو فعاليات دبي للأعمال أكثر من 70 حدثاً تجارياً خلال النصف الأول من العام، حيث استعرضوا خلالها القدرات والخدمات والتسهيلات التي تُقدّم لأكثر من 9 آلاف من العاملين في قطاع الاجتماعات والفعاليات وبرامج الحوافز من جميع أنحاء العالم.

وخلال معرض «ايمكس» وبالتعاون مع 24 جهة معنية وشريكاً، شملت شركة «طيران الإمارات»، ومركز دبي التجاري العالمي، و«إكسبو 2020»، و«مجموعة جميرا»، سلّط مكتب «فعاليات دبي للأعمال» الضوء على جهود دبي للتحول إلى مركز عالمي للمعرفة. كما نظّم المكتب 14 زيارة ميدانية تقييمية مع 30 من عملائها واستضاف 4 وفود مدعوة وبإجمالي 136 منظماً من جميع أنحاء العالم.

ونظّم المكتب أيضاً في النصف الأول ثلاث جولات ترويجية شملت أسواق أوروبا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، والتي استقطب من خلالها أكثر من 400 من مخططي فعاليات الأعمال.