الجامعة العربية توقع عقد المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»

القاهرة (الاتحاد)

وقع حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام أمس، مع نجيب العلي المدير التنفيذي لـ «اكسبو 2020 دبي» عقد مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في فعاليات المعرض الدولي، والذي يعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021 بدبي.

حضر مراسم التوقيع جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية. وأكد حسام زكي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستعمل على تحقيق مشاركة متميزة في هذا المعرض الدولي الذي يعد من أهم الفعاليات على المستوى العالمي، خاصة وأنه يعقد ولأول مرة بدولة عربية.