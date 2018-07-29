«الاتحادية للرقابة النووية» تحصل على شهادة «الأيزو 27001»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على شهادة «أيزو 27001 لإدارة أمن المعلومات» الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «الأيزو»، وذلك لالتزام الهيئة بأعلى مستويات أمن وجودة المعلومات وتميزها، في إطار دورها الرقابي للقطاع النووي في دولة الإمارات.

ويوفر نظام «أيزو 27001» إطار عمل يساعد المؤسسات على إدارة وحماية المعلومات على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يدعم الهيئة في تحديد المخاطر المرتبطة بالمعلومات وتطوير الضوابط اللازمة للحد منها، حيث استحقت الهيئة هذه الشهادة بفضل امتثالها للمعايير الصارمة للنظام، مثل دراسة مخاطر أمن المعلومات الخاصة بها ورصد التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة، بالإضافة إلى اعتماد عملية إدارة شاملة لضمان تلبية ضوابط أمن المعلومات لاحتياجات الهيئة على نحو مستمر.

واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لتلبية احتياجاتها ومتطلبات الشهادة الدولية، مثل تطوير نظامٍ خاص بإدارة أمن المعلومات عام 2013، والذي يطبق مجموعة من الضوابط الإدارية والمادية والفنية التي تدعم سرية ونزاهة وتوافر المعلومات.

وقال أسامة الشحي، مدير إدارة الأمن النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «تعتبر شهادة «الأيزو 27001» لإدارة أمن المعلومات دليلاً على جهود الهيئة الرامية للالتزام بأعلى مستويات التميز والجودة، وهو أمر ضروري لتحقيق رؤية الهيئة وتعزيز مكانتها الرائدة بين الجهات الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي على مستوى العالم وأيضاً في حماية المجتمع والبيئة».