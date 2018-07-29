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منحتها نظرة مستقبلية مستقرة ورجحت %2 نمواً بين 2018-2021

«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني للشارقة
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تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018

الشارقة (الاتحاد)

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/‏‏‏‏‏‏A -2 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة ذلك، إلى الوضع المالي القوي للشارقة وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر، متوقعة أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018-2021، فضلاً عن توقعها بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018.

ووفقاً للتقرير الصادر أمس، عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل «ستاندرد آند بورز» يعكس إنجازات الإمارة الاقتصادية والتنموية ويبشر بالمزيد من الاستثمارات والتطورات، مما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة.

أكد مسؤولون في إمارة الشارقة أهمية الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسارع نمو الإمارة وتعزيز استقرارها المحلي الذي انعكس على تطوير الإمارة وتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية آمنة ومستقرة وحقق لها مكانتها الاقتصادية العالمية.

وذكر تقرير ستاندرد آند بورز «أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان له الدور الفعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد لإمارة الشارقة»، مشيراً إلى أن سهولة تواصل المواطنين مع القيادة تعزز من الاستقرار المحلي. ... المزيد
     
 

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