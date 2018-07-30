«دائرة الطاقة»: %200 زيادة في تركيب الألواح الشمسية بأبوظبي العام الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

زادت التركيبات الخاصة بالألواح الشمسية بنسبة 200% خلال العام 2017، شملت مدارس وجهات حكومية ومنشآت سكنية وتجارية وسفارات في مقدمتها سفارة إيطاليا.

وبلغ عدد المقاولين في قطاع الألواح الشمسية 17 مقاولاً مسجلاً لمزاولة أعمال تركيبات الألواح الشمسية و11 ترخيصاً، فيما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 55 منتجاً، بحسب البيانات وأوراق العمل المعلنة خلال ورشة عمل الشركات العاملة في الطاقة الشمسية بأبوظبي أمس.

ونظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، الورشة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إضافة إلى شركتي أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، ومشاركة كافة الشركات المدرجة في السجل التجاري للدائرة، والعاملة في مجال الطاقة الشمسية.

واستعرض المشاركون سبل التنسيق المشترك مع كافة الجهات والشركات المعنية بمجال الطاقة الشمسية للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.