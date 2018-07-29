«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 6153 زيارة رقابية خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية رأس الخيمة» 6153 زيارة رقابية على الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، لرصد أية ممارسات أو سلوكيات سلبية لا تتماشى مع سياسة الدائرة في حماية حقوق المستهلك، وضمان التزام الأسواق تجاهها.

وكشفت الإدارة عن وجود مخالفات على التصاريح الاقتصادية بلغت 196 مخالفة، كإعلان عن وجود تنزيلات أو عروض خاصة دون الحصول على تصريح من الدائرة، وبيع البضائع عبر المركبات المتجولة في الطرقات دون الحصول على إذن مسبق من الدائرة، وكذلك عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، ووضع ملصقات إعلانية من دون تصريح، واستمرار مزاولة العمل في المحل بعد منتصف الليل دون تصريح، وغيرها من المخالفات.

وذكر أحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن فرق التفتيش نفذت 47 حملة رقابية، استهدفت بها مواقع الشاحنات والمعدات الثقيلة في الإمارة، وتم رصد فيها 6 مخالفات، وكما أن الإدارة أطلقت في وقت سابق مبادرة الرقابة الذاتية، والتي تهدف لتدريب العاملين في المنشآت التجارية على إجراءات التصاريح.