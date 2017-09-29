الأفلام العربية في «الأوسكار».. لم ينجــح أحـــد

سعيد ياسين (القاهرة)
على مدار تاريخ السينما العربية، وأبرزها المصرية، اهتم مخرجون بترشح أفلامهم لمنافسات مسابقة أفضل فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار، إلا أن الأعمال العربية أخفقت في اعتلاء منصة تكريم المهرجان الأبرز في صناعة السينما، منذ نزلت ساحة المنافسة عام 1958 بفيلم «باب الحديد» ليوسف شاهين، وصولاً إلى ترشيحات جوائز «أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية» الأميركية، في دورتها التسعين، التي تقام فبراير المقبل، ومنها فيلم مصري ولبناني وفلسطيني.
منصة التكريم
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ولفت المخرج يسري نصر الله إلى أن تخلف العرب عن منصة التكريم تقف وراءه أسباب كثيرة، منها تكلفة الأوسكار العالية، بالإضافة إلى أسباب سياسية تلعب دوراً مهماً في تحديد فوز الفيلم. وقال: «حتى نكون واقعيين، الأوسكار مكلف جداً، والدخول إليه مغامرة كبيرة ويتطلب ميزانية لا تقل عن 400 ألف دولار؛ لأنه يتعين على صاحب الفيلم خوض حملة ترويجية وسط أعضاء الأكاديمية، إلى جانب تحقيق شروط أخرى، حتى يتمكن من دخول سباق الترشيحات». وقال: «أفضل استخدام هذه الأموال في صناعة فيلم جديد، بدلاً من خوض مغامرة لا أعرف طبيعة نتائجها».
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