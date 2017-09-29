الأفلام العربية في «الأوسكار».. لم ينجــح أحـــد

سعيد ياسين (القاهرة)

على مدار تاريخ السينما العربية، وأبرزها المصرية، اهتم مخرجون بترشح أفلامهم لمنافسات مسابقة أفضل فيلم أجنبي في جائزة الأوسكار، إلا أن الأعمال العربية أخفقت في اعتلاء منصة تكريم المهرجان الأبرز في صناعة السينما، منذ نزلت ساحة المنافسة عام 1958 بفيلم «باب الحديد» ليوسف شاهين، وصولاً إلى ترشيحات جوائز «أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية» الأميركية، في دورتها التسعين، التي تقام فبراير المقبل، ومنها فيلم مصري ولبناني وفلسطيني.

منصة التكريم

وقال الناقد طارق الشناوي: «إنه لا بد من توافر شرطين للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، الأول أن نقدم فيلماً جيداً، والثاني أن يكون أفضل من كل الأفلام التي تشارك في هذا الفرع من دول كثيرة غير ناطقة باللغة الإنجليزية، مع مراعاة أنه يمكن أن يتحقق الشرط الأول كما حدث في (أم العروسة) و(دعاء الكروان)، ولا يتحقق الثاني»، مضيفاً أن «وصول فيلم (الجنة الآن) لهاني أبو أسعد إلى المرحلة الأخيرة من ترشيحات النقاد، يعطينا أملاً في أن الفيلم العربي ليس بعيداً عن منصة التكريم، ولكن الأهم هو حاجتنا إلى تفعيل دورنا في دعم السينما العربية للارتقاء بإنتاجها وأفلامها، وهو جزء تتحمله شركات الإنتاج والتوزيع والقائمون على الفيلم نفسه». وأشار إلى أن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الفيلم الممثل للعرب في الأوسكار تتمثل باللغة السينمائية من حيث جودة الإخراج والتصوير والموسيقى والمضمون والقضية التي يتناولها.

ولفت المخرج يسري نصر الله إلى أن تخلف العرب عن منصة التكريم تقف وراءه أسباب كثيرة، منها تكلفة الأوسكار العالية، بالإضافة إلى أسباب سياسية تلعب دوراً مهماً في تحديد فوز الفيلم. وقال: «حتى نكون واقعيين، الأوسكار مكلف جداً، والدخول إليه مغامرة كبيرة ويتطلب ميزانية لا تقل عن 400 ألف دولار؛ لأنه يتعين على صاحب الفيلم خوض حملة ترويجية وسط أعضاء الأكاديمية، إلى جانب تحقيق شروط أخرى، حتى يتمكن من دخول سباق الترشيحات». وقال: «أفضل استخدام هذه الأموال في صناعة فيلم جديد، بدلاً من خوض مغامرة لا أعرف طبيعة نتائجها».