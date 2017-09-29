اكتشاف الصمم.. يتطلب تشخيصاً دقيقاً

الاتحاد (القاهرة)

فقدان السمع الدائم «الصمم» يؤثر بشكلٍ ملحوظ ومباشر على تطور نمو الطفل وقدرته على الكلام والتواصل. لذا ينصح بأهمية ملاحظة الأهل لسمع الطفل حديث الولادة.

والأرقام العالمية الموثقة تشير إلى أن واحداً إلى اثنين من كل ألف رضيع يولَد مصاباً بفقدان سمع دائم في إحدى الأذنين أو في كلتيهما. وأغلب هؤلاء الأطفال يولدون من عائلات ليس لديها تاريخ لفقدان السمع الدائم. لذلك، فإن اكتشافه المبكر يمكن أن يعطي الطفل فرصةً أفضل لتطوير مهارات التواصل واللغة والكلام. كما يساعد الرضَّعَ أيضاً في تمكين علاقتهم مع عائلاتهم في عمرٍ مبكر. ومن ثم ينبغي عمل اختبارات السمع للرضع من قِبَل الطبيب المختص في الأسابيع الأولى من عمر الطفل.

إلى ذلك، تؤكد الدكتورة رجاء سليمة، اختصاصية طب الأطفال، أهمية إجراء اختبار «الإصدار الأذني السمعي»، الذي يستغرق دقائقَ معدودة، حيث توضَع قطعة أذنية ذات نهاية ليّنة في أذن الطفل، وهي تصدر أصواتَ قلقلة لطيفة. وعندما تتلقَّى الأذن الصوت، تستجيب الأذن الداخلية «القوقعة». ويمكن التقاطُ هذه الاستجابة بجهاز مزوَد بشاشة، لافتة إلى أنه من الممكن ألا ينجح الاختبار في المرة الأولى، لذا يمكن تكرار الاختبار حتى يتأكد الطبيب من النتائج.

وتقول «في هذه الحالات، يعرض على الأهل إجراء اختبار آخر يشبه الاختبار الأوَل، ويُطلَق عليه اختبار استجابة جذع الدماغ السمعية التلقائية. وهو قياس فسيولوجي لاستجابة جذع الدماغ للصوت. ويختبر سلامة نظام السمع من الأذن إلى جذع الدماغ. ويتم إجراء الاختبار بوضع أربعة إلى خمسة إلكترودات على رأس الرضيع، وبعد ذلك يتم تقديم مجموعة متنوعة من الأصوات إلى الرضيع عبر سماعات أذن صغيرة.