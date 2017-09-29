تمارين منزلية للحفاظ على الرشاقة

أبوظبي (الاتحاد)
يجد البعض صعوبة في الذهاب إلى صالات الرياضة وممارسة التمارين لضيق وقتهم، في هذا الإطار يقدم موقع «ثقف نفسك»، تالياً، مجموعة تمارين يمكن القيام بها بالمنزل لحرق الدهون والحصول على جسم متناسق، إلى جانب كونها تحافظ على الحيوية والصحة.
1 - تمارين الضغط
يعتبر تمرين الضغط من أهم التمارين للجسم، ومن أهم فوائده أنه ينشط الدورة الدموية، ويقوي الأعصاب ويبني الألياف العضلية وينشط القلب، وطريقة التمرين هي أن تقوم بالاستلقاء على بطنك وتفرد ذراعيك ثم ترتفع بجسدك عن الأرض بضعة بوصات وتثبت على أصابعك ثم بعد ذلك تهبط إلى الأرض ببطء حتى يلمس صدرك الأرض.
2 - جلسة القرفصاء
إن تمارين القرفصاء من التمارين المهمة جدا، ويمكن ممارستها بأن تقف مستقيماً ثم تنحني إلى أسفل حتى تصل إلى وضع القرفصة، هذا التمرين مهم لعضلات الجزء السفلي من الجسم كعضلات الحوض والساقين، فهو يحرق الدهون في هذه المنطقة، ولاسيما مع تطبيقه يومياً لمدة عشر دقائق على الأقل. ... المزيد