تمارين منزلية للحفاظ على الرشاقة

أبوظبي (الاتحاد)

يجد البعض صعوبة في الذهاب إلى صالات الرياضة وممارسة التمارين لضيق وقتهم، في هذا الإطار يقدم موقع «ثقف نفسك»، تالياً، مجموعة تمارين يمكن القيام بها بالمنزل لحرق الدهون والحصول على جسم متناسق، إلى جانب كونها تحافظ على الحيوية والصحة.

1 - تمارين الضغط

يعتبر تمرين الضغط من أهم التمارين للجسم، ومن أهم فوائده أنه ينشط الدورة الدموية، ويقوي الأعصاب ويبني الألياف العضلية وينشط القلب، وطريقة التمرين هي أن تقوم بالاستلقاء على بطنك وتفرد ذراعيك ثم ترتفع بجسدك عن الأرض بضعة بوصات وتثبت على أصابعك ثم بعد ذلك تهبط إلى الأرض ببطء حتى يلمس صدرك الأرض.

2 - جلسة القرفصاء