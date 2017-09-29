رامي العلي يرسم «الملاك» بأقمشة فاخرة

أزهار البياتي (الشارقة)

ضمن فضاءات واسعة تحلق في عالم الفن والخيال، قدم مصمم الأزياء العالمي رامي العلي، تشكيلته الأخيرة في فن الخياطة الراقية (الهوت كوتور) من العاصمة الفرنسية باريس وذلك لموضة موسمي خريف وشتاء 2017/‏‏‏‏‏2018، كاشفاً ملامح من رؤاه الإبداعية في التصميم، جامعاً سمات من نمطه الخاص في الابتكار بملامح من لوحة «الملاك» للأميركي آبوت هندرسون ثير.

نهج التحدي

وعن نهجه الاستثنائي في رسم أناقة المرأة، يقول العلي لـ«الاتحاد»: «منهجي في التصميم اختزله بكلمة التحدي، كونه شعوراً يلازمني على الدوام ويستفزني لأرسم الجديد والمبتكر، ومن خلال بحثي المستمر للعثور على شذرات الإلهام، التقط مفردات الجمال من محيطي العام، واستمتع بكل لحظة أنفذ فيها أفكاري وتصاميمي حتى ترى النور».

وفي معرض وصفه لمجموعة الموسمين المقبلين لخط الهوت كوتور، اعتمد المصمم رؤية فنية استوحاها من لوحة «Angel»، الشهيرة للفنان الأميركي آبوت هندرسون ثير، مبرزاً من خلالها توليفة من التصاميم المفعمة بمعاني البراءة، والفخامة، عناصر اللوحة العابقة بالصفاء والشفافية، منفعلاً بلوحة آسرة لامرأة حسناء تهبط بصورة ملاك مجنّح، لتجسد سمات الضعف والقوة في الوقت ذاته، باعتبارهما رمزاً يمثّل الفضيلة الأنثوية والجمال البديع.