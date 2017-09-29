الحداثة والعراقة في تشكيلة غرف نوم راقية

دبي (الاتحاد)

تلعب قطع الأثاث دوراً بارزاً في محاكاة الفراغ، ورسم منظومته، وسماته، ولكل تشكيلة من الأثاث تركيبته وخاماته التي تبنى عليه أبعاده وتفاصيله، ومن بين الكثير من التصاميم قدمت «أنتيريرز» للأثاث تشكيلتها لأحدث غرف النوم تحت اسم «برنهاردت دومين بلانك»، التي تجمع بين الحداثة والعراقة، حيث يتم إكمال الأشكال الكلاسيكية التقليدية بزخارف عصرية متقنة تضفي عليها رونقاً فريداً.

وتتميز التشكيلة بألواح خشب البلوط المصقولة والمطلية باللون الأبيض الشاحب ما يمنح مزيجاً من البساطة في التشطيب والعراقة في التصميم.

وتتضمن التشكيلة سريراً بحجم ملكي ذي أربعة قوائم، وإلى جانبه طاولتان وتسريحة بمرآة، أما طاقم الغرفة الثانية، فيحتوي إلى جانب القطع السابقة سريراً مقعداً.

ويترك لون النيكل الباهت المستخدم في الهيكل الصلب والأجزاء المعدنية إشراقاً على الشكل الخارجي، بينما يضفي لون الحجر البلوري الأبيض لمسة من الأناقة والفخامة.

وتمثل تشكيلة «دومين بلانك» محاولة لتجديد الأشكال التقليدية، وبتصاميمها المحسنة وأسلوبها المميز، فإن هذه القطع الفنية المصنوعة بمهارة ستضفي تألقاً على أي منزل. في حين تندمج العناصر التقليدية مثل الأعمدة المضلعة والنقش والتقصيب مع الخطوط العصرية المميزة لتضفي على التشكيلة مظهراً فريداً، كما تتضمن التشكيلة تفاصيل إضافية كلاسيكية، مثل المعدن المشجر على طراز عصر الملك جيمس الأول والأشكال الرباعية. فيما تستخدم منصات معدنية أمامية ومركزية في التلبيس الخارجي والترصيع والأغطية والحلقات المعدنية. وتتميز طبقة النيكل الباهت على الأجزاء المعدنية بلمسة من اللون الفضي الدافئ، التي يتم التوصل إليها من خلال خطوات الصقل المتعددة.

كما يظهر في التشكيلة لمسات من الحجر البلوري (الكوارتز) الأبيض. ويتم تشطيب الهياكل الصلبة بطبقة من النيكل الباهت مع لمسة من اللون الفضي الدافئ، ويتم ترصيع العديد من القطع بالحجر البلوري الأبيض ما يضفي بروزاً ناعماً. كما تضفي الحلقات الكبيرة والشرّاب ذو الشكل المعدني على هياكل التشكيلة شكلاً مميزاً.

ومن الصفات المميزة في هذه التشكيلة تشطيبات اللون الأبيض الشاحب الذي يبرز العروق الخشبية الموجودة على ألواح خشب البلوط المصقول. فيما تتمتع الأقمشة بلونها الرمادي الناعم والحياكة المتقنة، وتلائم درجات الرمادي الفاتح التشطيبات الخشبية والمعدنية والحجرية لإضفاء مظهر أنيق على أي مساحة من المنزل.