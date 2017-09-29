الحداثة والعراقة في تشكيلة غرف نوم راقية

دبي (الاتحاد)
تلعب قطع الأثاث دوراً بارزاً في محاكاة الفراغ، ورسم منظومته، وسماته، ولكل تشكيلة من الأثاث تركيبته وخاماته التي تبنى عليه أبعاده وتفاصيله، ومن بين الكثير من التصاميم قدمت «أنتيريرز» للأثاث تشكيلتها لأحدث غرف النوم تحت اسم «برنهاردت دومين بلانك»، التي تجمع بين الحداثة والعراقة، حيث يتم إكمال الأشكال الكلاسيكية التقليدية بزخارف عصرية متقنة تضفي عليها رونقاً فريداً.
وتتميز التشكيلة بألواح خشب البلوط المصقولة والمطلية باللون الأبيض الشاحب ما يمنح مزيجاً من البساطة في التشطيب والعراقة في التصميم.
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ويترك لون النيكل الباهت المستخدم في الهيكل الصلب والأجزاء المعدنية إشراقاً على الشكل الخارجي، بينما يضفي لون الحجر البلوري الأبيض لمسة من الأناقة والفخامة.
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كما يظهر في التشكيلة لمسات من الحجر البلوري (الكوارتز) الأبيض. ويتم تشطيب الهياكل الصلبة بطبقة من النيكل الباهت مع لمسة من اللون الفضي الدافئ، ويتم ترصيع العديد من القطع بالحجر البلوري الأبيض ما يضفي بروزاً ناعماً. كما تضفي الحلقات الكبيرة والشرّاب ذو الشكل المعدني على هياكل التشكيلة شكلاً مميزاً.
ومن الصفات المميزة في هذه التشكيلة تشطيبات اللون الأبيض الشاحب الذي يبرز العروق الخشبية الموجودة على ألواح خشب البلوط المصقول. فيما تتمتع الأقمشة بلونها الرمادي الناعم والحياكة المتقنة، وتلائم درجات الرمادي الفاتح التشطيبات الخشبية والمعدنية والحجرية لإضفاء مظهر أنيق على أي مساحة من المنزل.