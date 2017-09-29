روضة بن بحر مهندسة في مجال غير مألوف

هناء الحمادي (دبي)

تؤمن روضة بن بحر، طالبة الهندسة الكيميائية في جامعة الإمارات بسنتها الأخيرة، بالقدرات والأفكار والطاقات الشبابية، وتسعى لإحداث فرق في مجتمعها، ورغم صغر سنها، فإن حياتها حافلة بالأحداث والإنجازات.

وتسعى إلى أن توضح للجميع مهارات المرأة الإماراتية في مجال التكيف والتبريد واللحام الذي يراه البعض حكراً على الرجال، مؤكدة أن انخراطها فيه أثبت أن الإماراتية متميزة في أي مجال.

وتقول: «أسعى إلى تغيير الفكرة القائلة إن بعض المسارات الوظيفية هي فقط من أجل جنس معين، وأسعى لجذب المزيد من الفتيات إلى المجال المهني، حيث إن الوظائف تحتاج فقط إلى حب واهتمام وإبداع».

ويدفعها حبها للحياة المهنية والتجربة والمغامرة للبحث عن تجارب جديدة تضاف إلى ملف إنجازاتها وتجاربها. وتقول «قادني التميز لتمثيل الدولة في مسابقة المهارات العالمية 2017، التي تعد أحد أكبر المسابقات المهنية في العالم، وكنت أول الإماراتيين المشاركين في مهارة التكييف والتبريد، وأول فتاة تعمل وتتدرب في مجال تنفرد فيه، ويعد من المهام الصعبة مثل اللحام وتوصيل الكهرباء والتعامل مع الغازات والأجهزة الكبيرة في أحد المصانع في الدولة»، مضيفة «حبي للعلوم هو سبب اختياري لهذا التخصص الجامعي باعتباره دافعاً قوياً لدخول عالم التميز والنجاح وتحقيق الإنجازات مستقبلاً».