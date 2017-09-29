جمال سند السويدي.. فارس الدراسات الاستراتيجية

بقلم: د.عبدالله المدني

(أكاديمي وكاتب بحريني)

في 13 سبتمبر 2017 احتضنت البحرين علماً من أعلام دولة الإمارات الشقيقة، وأحد رواد الفكر المستنير ووجهاً يعطي دون كلل، على الرغم من الإرهاق والمسؤوليات وأحمال السنين.

في هذه المناسبة التي جمعت لفيفاً من الوزراء والدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الصحافة والمال والأعمال، والتي خصصت لتدشين آخر مؤلفاته، كتاب «لا تستسلم، خلاصة تجاربي» كان لي شرف إلقاء كلمة موجزة عن حياة وفكر شخصيتنا لهذا الأسبوع، وهو سعادة المفكر الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فقلت ضمن أشياء أخرى: إن ما يدعونا للافتخار بالرجل ليس مؤهلاته العلمية والأكاديمية فقط، ولا المناصب العديدة التي تقلدها منذ حصوله على الدكتوراه من جامعة ويسكونسن الأميركية (تأسست سنة 1848 وحصل 19 من خريجيها على جائزة نوبل)، وإنما أيضاً عمله الدؤوب في إثراء المكتبة العربية والخليجية بالعديد من الأعمال من تلك التي سدت فراغاً، ولبت حاجات الباحثين.

وخلال المناسبة استطردت قائلاً: «إن من يطالع مؤلفات الدكتور السويدي يجد فيها فكراً مستنيراً رصيناً ورؤية عقلانية، ونهجاً أكاديمياً سلساً، معطوفاً على قدرة فائقة على استشراف المستقبل وتحليل الحاضر بمشرط الجراح الماهر الذي لا يترك خلفه شيئاً، إلا وقد أعطاه نصيبه من الاهتمام الكافي والعلاج الشافي.. وهذا تحديداً ما يجعل لأعمال السويدي قيمة تتجاوز الزمن الذي أنجزت فيه بمعنى أنها تصلح للقراءة جيلاً بعد جيل، ويمكن الاسترشاد بمضامينها في أزمان قادمة».