4 مؤشرات على نجاح العلاقة الزوجية

ترجمة: عزة يوسف

الكل يريد أن يجد صيغة مثالية لجعل علاقته بشريك حياته تدوم إلى الأبد، ومن دون مشاكل. ولكن لأن كل زوجين مختلفين، لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع، إلا أن مستشارة العلاقات الزوجية الأميركية كيمبرلي هيرشنسون أكدت أن هناك سمات مهمة تميز علاقة الأزواج الناجحين والتي تضمن علاقات طويلة الأمد، أوردها تالياً موقع «independent»:

* الثقة المتبادلة:

تعتبر الثقة هي كل شيء في العلاقة الناجحة المتوقع استمرارها طويلاً. فإذا كنت تشعر بالارتياح والثقة بأن شريك حياتك لن يقوم بإيذائك بأي شكل ولن يخونك أو يجرحك فأنتما تشكلان فريقاً ناجحاً.

* الدعم المتبادل: