14 قتيلاً بزلزال قوي ضرب جزيرة في إندونيسيا

أ ف ب

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح مئات آخرون، اليوم الأحد، في زلزال بلغت شدته 6,4 درجات ضرب جزيرة لومبوك السياحية في جنوب شرق إندونيسيا ملحقا أضرارا بآلاف المنازل، كما قال مسؤولون.

وبين قتلى الزلزال، الذي وقع على عمق قليل في وقت مبكر من صباح الأحد، خمسة أطفال. وقد دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في حالة هلع وتسبب بانزلاقات في التربة على طرق شعبية لتسلق الجبال.

وأثار عدد كبير من الهزات الارتدادية خوف العديد من الناجين. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن أكثر من 120 هزة ارتدادية سجلت بلغت شدة أقواها 5,7 درجات.

وأعلن المسؤولون المحليون حالة الطوارئ لثلاثة أيام. ويتوقع أن يقوم الرئيس جوكو ويدودو بتفقد المنطقة صباح غد الاثنين، حسب الناطق باسمه.

وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو في بيان "استنادا إلى تقارير، قتل 14 شخصا وجرح 162 آخرون وتضررت آلاف المنازل". وأضاف أن خمسة من القتلى أطفال.