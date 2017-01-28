قوات الأمن المغربية تحبط عملية ارهابية خطيرة

الرباط (وكالات)

استبقت قوات الأمن المغربية عملية إرهابية «نوعية» كان يجري الإعداد لها من قبل خلية تتألف من 7 عناصر في مدينة الجديدة غربي البلاد، وداهمت وكرهم، أمس الأول، لتضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة، حيث تبادلت الفرقة الخاصة بمكافحة الإرهاب في المغرب إطلاق النار مع عناصر الخلية الإرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الخلية التي جرى تفكيكها كانت تحضر «لعمليات نوعية» في المملكة بإيعاز من تنظيم داعش، وأنه جرى خلال العملية ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية.

وقالت الوزارة في بيان أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المتخصص في مكافحة الإرهاب، تمكن «من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمى بداعش أسفر عن تفكيك خلية إرهابية أمس تتكون من سبعة عناصر».

وأضاف البيان أن عناصر هذه الخلية كانوا يحضرون لعمليات إرهابية نوعية بالمملكة بإيعاز من قادة ميدانيين لداعش، وقد خططوا «لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار».

ونقل موقع مقرب من محيط القصر، أنه حصل تبادل إطلاق نار بين عناصر الفرقة الخاصة بمكافحة الإرهاب وعناصر هذه الخلية في مدينة الجديدة.