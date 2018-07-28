قيتولي أول مرشح لرئاسة العراق



تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 بغداد (وكالات) أعلن البروفسور كمال عزيز محمد قيتولي ترشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، قائلاً في تصريح لموقع «شفق نيوز» الإخباري: «أعلن ترشيحي لمنصب رئيس جمهورية العراق للدورة الرئاسية لعام 2018 لتمثيل كافة الطوائف والقوميات، ساعياً للتطور الاجتماعي والعلمي والصحي والاقتصادي». وأضاف قيتولي: «أسعى لإبراز الوجه المشرق والأفضل للعراق وصيانة الدستور». وقيتولي مولود في بغداد ومن أبوين عراقيين، درس الابتدائية بمدرسة الجعفرية في العاصمة، ونال البكالوريا من الإعدادية المركزية عام 1972، والبكالوريوس من جامعة كلاسكو البريطانية عام 1982. عمل أستاذاً باحث في جامعة كلاسكو 1982-1991 وبعدها مستشاراً للشركات الطبية في بريطانية. وعمل بجامعة الملايا الماليزية أعوام 1997-2002 2009-2011 ، وممثل لحكومة إقليم كردستان بمعظم دول منطقة الشرق الأقصى ومن ضمنها الصين وماليزيا للفترة من 2003 – 2007. انتقل للعمل جامعة دهوك منذ 2012 حيث يقيم حتى الوقت الحالي.