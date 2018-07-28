«قسد» ودمشق تمهدان لخارطة طريق «سوريا لامركزية»

عواصم (وكالات)

أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، أمس، عقب مباحثات مع ممثلين للنظام السوري، للمرة الأولى بدمشق، تشكيل لجان بين الطرفين على مختلف المستويات، لتطوير المفاوضات بهدف وضع «خارطة طريق» تنهي الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين المعروفين بـ«قسد»، وتقود إلى حكم ديمقراطي «لامركزي» في البلاد.

وأكد المجلس أن هدف اللقاء الذي جمعه مع ممثلي دمشق هو «لجس النبض، ووضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة»، وقال رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، إن الحكومة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية لديهما الرغبة في الحوار للوصول إلى حل كافة العقبات بدون شروط.. وبدوره، نفى عضو المجلس الرئاسي سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، عودة سيطرة الحكومة المركزية على مناطق المجلس في محافظة الرقة شمال شرق البلاد، مبيناً أن «كل ما اتفق عليه هي أمور خدمية فحسب».

وتُعد هذه المحادثات الرسمية «العلنية» الأولى بين مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق، لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد نظام الأسد مناطق واسعة من البلاد خسرها منذ بدء النزاع في 2011.

وجاءت زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية التي بدأت الخميس الماضي، بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر أمس عن المجلس ونشر على حسابه على فيسبوك، وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء هو «وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة»، وبحسب البيان، أسفر الاجتماع عن «اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولاً إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية «لامركزية»، ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.