عودة 5 آلاف نازح إلى الأحياء المحررة بالموصل

الموصل (وكالات)

قال مسؤول إغاثي عراقي أمس، إن أكثر من 5 آلاف نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة في الجانب الشرقي لمدينة الموصل خلال اليومين الماضيين، في وقت كثفت فرق الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية جهودها داخل الأحياء المحررة. وقال إياد رافد، عضو الهلال الأحمر العراقي، إن «نحو 5200 نازح غادروا مخيمي الخازر وحسن شام خلال اليومين الماضيين إلى مناطقهم المحررة في الجانب الشرقي للموصل».

وأضاف «العمل يجري لإفراغ مخيمي الخازر وحسن شام من النازحين القادمين من المناطق الشرقية للموصل قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية لتحرير الجانب الغربي للموصل». وقال مدير فرع الهلال الأحمر في نينوى زكي يعقوب في بيان له أمس، إن «فرق الهلال الإغاثية قامت بتوزيع أكثر من 800 سلة غذائية للعوائل في حي الميثاق شرقي الموصل».

وأضاف أن «الطرود الغذائية والإغاثية الموزعة، استهدفت أكثر من 4 آلاف شخص داخل الحي، وفرق الهلال الأحمر العراقي مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية في المناطق داخل الموصل».