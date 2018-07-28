الشيخة فاطمة: «فتاة العرب» ضوء توهّج في أول النور وأشرق حينما عم الضياء

وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، كلمة تأبينية في الراحلة الكبيرة الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» التي رحلت أول من أمس، تاركة وراءها فيضاً من القصائد الوطنية والاجتماعية، المحمّلة بأسمى المعاني وأصدق المشاعر. وقالت سموها في كلمتها «إن قصائد عوشة السويدي، حملت أماني وتطلعات الأجيال، وترجمت معاني الألم والصبر على المكاره والصعاب، وإنها كانت رمزاً حيّاً للمرأة الإماراتية ولقضاياها الثابتة في الحضور والدور والتعليم والعمل، والمشاركة في بناء الوطن». وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في الراحلة الكبيرة:

بقلوب صابرة، عامرة بالإيمان، مسلّمة بقضاء الله تعالى وقدره، ودّعت الإمارات علماً من أعلامها الخفّاقة، وصوتاً صادحاً بطيب الكلام، هي الشاعرة الأصيلة والمجددة عوشة بنت خليفة السويدي، تغمدها الله بواسع رحمته.

«فتاة العرب» التي رافقتنا ورافقناها في رحلة طويلة، امتدت على مرّ الأجيال، فصارت نبتاً يانعاً لهذه الأرض المعطاءة، ومن أعماق هذه الأرض، من أصالتها ورحابتها، جاءت الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، فكانت رمزاً مشرقاً للمرأة الإماراتية.

فعلى امتداد مائة عام، ومن ريعان الطفولة وحتى آخر سنواتها، ارتقت عوشة السويدي بشعرها إلى ذرى الوطن. حملت قصائدها أماني الأجيال وتطلعاتهم وأحلامهم وتحدياتهم، وبثت في النفوس الأمل بالمستقبل، وبالقدرة على صنع المستحيل، وهو نهج أسس بنيانه باني هذا الوطن، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان أول من تلمّس موهبة عوشة السويدي الشعرية، وعزمها الوطني الذي لا يلين، فخاطبها، رحمه الله، في إحدى قصائده بقوله:

يا ركن عود الهوى وفنّه