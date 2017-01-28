مقتل 3300 «داعشي» خلال معارك تحرير شرق الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت القيادة العامة للعمليات المشتركة بالجيش العراقي، أمس، أنها أوكلت مهمة البقاء في الجانب الأيسر من مدينة الموصل إلى القوات العراقية المشتركة، وذلك بعد انتزاعه من قبضة تنظيم «داعش». وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان، إن هذه الخطوة جاءت «بعدما تحقق النصر العراقي الكبير في تحرير الجانب الأيسر والاستعداد لتطهير الجانب الأيمن والمناطق الأخرى في نينوى».

وطالب يارالله المواطنين في نينوى بالتعاون مع القوات العراقية «لتحقيق الاستقرار الكامل في مناطقهم»، مضيفاً أن قيادة العمليات المشتركة عقدت أمس الأول اجتماعاً موسعاً في مدينة الموصل لتوزيع الأدوار الأمنية والاستخبارية من أجل البقاء على الأرض، وتأمين الساحل الأيسر بالكامل بعد تحرير كامل أحيائه. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تهيئة القوات لمعركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل التي ستبدأ قريباً.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تتشكل من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وشرطة نينوى وميليشيات الحشد الشعبي من أبناء نينوى. إلى ذلك، صرح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق طالب شغاتي، بقتل أكثر من 3300 عنصر من تنظيم «داعش» خلال معارك تحرير الجانب الشرقي للموصل. في حين تستعد القوات العراقية للبدء بعملية تحرير الجانب الأيمن من المدينة. وعثرت القوات العراقية على معمل كبير للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة وقذائف الهاون في حي الملايين شمال الساحل الأيسر للموصل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان إنه «نتيجة للجهود والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، تم التوصل إلى هذا المعمل في أحد دور المواطنين، واحتوى على قذائف هاون محلية الصنع عيار 180 ملم وبراميل C 4 وحاملات صواريخ غير موجهة تحمل على الطائرات مسيرة وفحم وسماد كيماوي وأوانٍ خاصة بصنع العبوات ومواد أولية وبكميات كبيرة جداً تستخدم بصناعة العبوات الناسفة والقنابل والمتفجرات».