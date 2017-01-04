قبيلة «العصيمات» تتهم الحوثيين بالخيانة وتنشق عنهم

صنعاء (وكالات)

قالت مصادر قبلية يمنية في عمران شمال صنعاء، إن قبائل «العصيمات» الموالية للحوثيين انشقت عن الميليشيات. وأعلن مقاتلون من القبيلة انسحابهم من جبهة نهم إثر مقتل زعيم قبلي، متهمة الحوثيين بخيانته.

وأكدت المصادر، أن «القيادي الحوثي والزعيم القبلي في قبائل العصيمات رائد علي البشاري، قتل في معارك مع قوات الشرعية في بلدة نهم، لينسحب على إثر ذلك كل مقاتلي قبيلة العصيمات، وتعلن القبيلة انشقاقها».

وقالت مصادر قبلية في عمران، إن انسحاب المقاتلين من قبائل «العصيمات»، جاء رداً على خيانة الميليشيات الحوثية لمجموعته التي كان يقودها في نهم.

يذكر أن «العصيمات» كانت من أبرز قبائل «حاشد» اليمنية في صنعاء التي قاتلت في صف الحوثيين منذ العام 2004، وقتل وجرح من أفرادها المئات.