سويسرا ترفض حظر التمويل الأجنبي للمساجد

برن (وكالات)

رفض مجلس الحكم الاتحادي السويسري أمس، عريضة تقدم بها النائب البرلماني لورنتسو كواتري عن حزب تحالف الشمال اليمني المتطرف لحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة في سويسرا أسوة بخطوة مماثلة تم اعتمادها في النمسا.

وبررت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوموراغا الرفض في رد المجلس الرسمي على هذه العريضة بأن «مثل هذه الدعوة تمثل قمعاً للجالية المسلمة والأئمة العاملين في البلاد إذ سيتم وضعهم جميعهم في دائرة الاشتباه». وأضافت سوموراغا «أن مقترح اتباع نفس النهج المعمول به الآن في النمسا غير قانوني نظرا لاختلاف تعامل البلدين مع الإسلام إذ تعترف به النمسا رسمياً كأحد الديانات المعتمدة».