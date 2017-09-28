«فتيات الشارقة» يناقش تجهيزات «كأس شطرنج السيدات»

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اجتماعه الدوري، برئاسة كريمة حسن المعيني، وحضور خولة السركال نائب الرئيس، وفاطمة محمد صفر ومليحة محمود المازمي وشما سيف الكتبي وهبة علي عبد الكريم أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة شيماء أحمد نبيه مديرة النادي. وناقش الاجتماع الموازنة التقديرية المقترحة لبطولة كأس الشارقة الدولية الثامنة للسيدات، كما تم مناقشة آخر استعدادات النادي لتنظيمها من 14 - 22 ديسمبر المقبل، حيث تم اعتماد صالة نادي الشطرنج والثقافة في الشارقة لإقامة البطولة، بالإضافة إلى تحديد مقر إقامة اللاعبين المشاركين والوقوف على استعدادات النادي في كافة الأمور الإعلامية واللوجستية والتنظيمية، ومناقشة أيضا آخر مستجدات تنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من 22 إلى 29 ديسمبر المقبل.