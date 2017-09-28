الاتحاد يزور الإمارات ويعقد اجتماعه الدوري

دبي (الاتحاد)

قام وفد مجلس إدارة اتحاد اليد بزيارة نادي الإمارات أمس الأول، وكان في استقبالهم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي وجميع الأعضاء ودار الحديث عن مستقبل اللعبة والمشاكل التي تواجه النادي، وأيضاً دعم اللعبة من قبل الاتحاد، وعقب الزيارة عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الدوري بمقر النادي بحضور جميع الأعضاء.

وقرر الاجتماع تحديد وفد الاتحاد في السوبر الإماراتي البحريني بالمنامة، ويضم كلاً من محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد ونبيل محمد بن عاشور الأمين العام وعبد الله الكعبي، بجانب وفد قناة دبي الرياضية بدعوة من الاتحاد البحريني وقاسم عاشور مدرب منتخب الناشئين. في الوقت الذي اعتمد مجلس الإدارة نقاط درع التفوق العام وسيتم تعميمها على الأندية، واعتماد آلية جوائز الأفضل في الموسم الحالي، وهي جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل إداري وأفضل حارس والموافقة على الجوائز المالية الخاصة بهم.