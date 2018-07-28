«طالبان»: أجرينا محادثات مع الأميركيين وستتواصل

كابول (وكالات)

قال وزير سابق في نظام «طالبان» المتشدد، وأحد المقربين من زعيم الحركة الراحل الملا محمد عمر، إن «محادثات جارية بين (طالبان) ومسؤولين أميركيين على المستوى الأدنى» بإحدى دول المنطقة.

وأبلغ وزير المالية السابق في «طالبان» معتصم آغا خان صحيفة «ديلي تايمز» أن المفاوضات جرت بين الطرفين لم يكن هناك طرف آخر» مضيفاً في التصريحات التي نشرتها وكالة «خاما برس» الأفغانية الإخبارية: «تجري المحادثات حالياً في المستوى الأدنى، وسوف يمضي الجانبان قدماً بشكل تدريجي في محادثاتهما.

عندما تبدأ المفاوضات على أعلى مستوى، سنتوصل إلى اتفاق»، وتابع آغا خان «أنا واثق من أن (طالبان) والولايات المتحدة ستستمران في الحوار وستتوصلان إلى اتفاق»، وذكر أن مطالب الحركة من أجل تحقيق السلام تتضمن إنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد، والاعتراف ب«طالبان»، وإزالة أسماء قادتها من قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

ميدانياً، شن مسلحون اعتداء على مركز لتدريب القابلات في جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار شرق أفغانستان أمس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، حسبما ذكر مسؤولون. وقال شاهد إنه سمع دوي عدة انفجارات ثم شاهد 3 مسلحين يدخلون الممر الذي يقع فيه مركز تدريب القابلات. كما شهدت الولاية نفسها تطوراً أمنياً آخر، حيث قتل أحد خبراء المفرقعات و12 مسلحاً على الأقل من جماعة «خرسان» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بضربات جوية نفذتها القوات الأميركية في مواقع عدة بننجرهار، طبقاً لوكالة «خاما برس» أمس.