تعيين أول متحدثة باسم سفارة سعودية

الرياض (د ب أ)

عينت الخارجية السعودية فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها في منصب متحدث باسم سفارة للمملكة على مستوى العالم. ووفقا لموقع «العربية نت»، فقد حصلت باعشن على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو.

وشغلت مناصب قيادية عدة، أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأميركية. وقد عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و.2017 وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصادياً. وعملت باعشن كذلك مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.