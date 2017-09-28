لا حاجة لإذن ولي الأمر



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 الرياض (وكالات) قال السفير السعودي في أميركا، الأمير خالد بن سلمان، إن النساء في السعودية سيكون بوسعهن الحصول على رخصة القيادة من دون الحاجة لنيل موافقة أولياء الأمور الذكور، مضيفا أن النساء في عهد جده الملك عبدالعزيز كن يستخدمن وسائل النقل بشكل عادي وأن الإشكال لم يكن دينيا أو ثقافيا. وقال الأمير خالد بن سلمان، في تصريح له للصحفيين بأميركا الليلة قبل الماضية «نحن أمام يوم تاريخي لمملكتنا. القرار جزء من رؤية المملكة 2030 وهي خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا. خطة النهوض الاقتصادي للمملكة تستند إلى عدد من المرتكزات، بينها تمكين الشباب والمرأة وتنظيم المجتمع. تمكين المرأة يشكل عنصرا رئيسا في التغيير بالمملكة».