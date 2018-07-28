خان يبدأ مشاورات تشكيل حكومة باكستان

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أمس، النتائج الرسمية الكاملة للانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في البلاد الأربعاء الماضي، مؤكدة فوز حزب «حركة إنصاف باكستان» بقيادة نجم الكريكيت السابق عمران خان بـ116 مقعداً دون أن تمكنه من إحراز الغالبية المطلقة في البرلمان وهي 137 نائباً، والتي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.

في المقابل، حصد حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شهباز شريف» 64 مقعداً، بينما فاز حزب «الشعب الباكستاني» بقيادة بيلاوال بوتو زرداري بـ43 مقعداً، فيما أعلن حزب عمران خان أنه بدأ مشاورات مع مستقلين وأحزاب صغيرة لتشكيل ائتلاف حكومي، أكد المتحدث باسمه افتخار دوراني، أن الأحزاب الحليفة مع خان لديها 11 مقعداً وأن 13 نائباً مستقلاً سيعملون مع «حركة إنصاف باكستان» ما يضمن للتحالف 140 مقعداً من مجموع 270 مقعداً، ويوفر أكثر من الغالبية المطلقة بالبرلمان

. في غضون ذلك، أعربت 7 أحزاب وتحالفات باكستانية رئيسية، بما فيها «الرابطة الإسلامية- جناح شريف، في مؤتمر مشترك، عن رفضها لنتائج الانتخابات، بحجة التزوير والتلاعب، داعية إلى تنظيم احتجاجات خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بإعادة الانتخابات، بينما امتنع «حزب الشعب» عن المشاركة في المؤتمر، موضحاً أن قيادته ستطرح استراتيجيتها الخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية المزعومة.

وبدأ حزب خان مشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، وفقاً للمتحدث فواد شودري في عملية توقع محللون أن «لا تشوبها عراقيل»، فيما استبعد عمران خان التحالف مع الحزبين الرئيسيين الآخرين في البلاد (الرابطة الإسلامية وحزب الشعب) ووصفهما بأنهما فاسدان، قال شودري: «لقد أجرينا اتصالات مع أحزاب صغيرة ونواب مستقلين وسيلتقون قريباً قادتهم في إسلام آباد».