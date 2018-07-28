وفد من فتح إلى القاهرة اليوم يحمل موقفاً بخصوص المصالحة

رام الله (الاتحاد)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وفداً من فتح سيذهب إلى القاهرة، اليوم، يحمل معه موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية، وأضاف في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس «الوفد الفلسطيني لا يحمل ردا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/‏‏10/‏‏2017، وهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه»، وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى «لم تعد تحتمل، ولا بد من وقفة جادة لوقفها».

وبخصوص القرارات الإسرائيلية الأخيرة، قال الرئيس عباس «سنناقش القرارات التي اتخذتها إسرائيل، كالقرار الخاص بالقضايا القومية، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإلغاء كل ما هو غير يهودي مع الأسف في الأراضي الفلسطينية، هذا أمر لا يمكن أن نقبل به، وسنتوقف عنده طويلا حتى نتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته من هنا إلى الأمم المتحدة».