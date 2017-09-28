الأمم المتحدة تندد بإعدامات جماعية في العراق

جنيف (وكالات)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس الأربعاء إن إعدام 42 سجيناً في العراق يوم الأحد الماضي كان مروعاً، وإن الأحكام نفذت في غياب للإجراءات القضائية النزيهة، كما عبر عن قلقه من تنفيذ المزيد منها.

وأضاف زيد في بيان «روعني نبأ إعدام 42 سجيناً في يوم واحد، نحن نشعر بقلق شديد بسبب تقارير تفيد بأن العراق ربما يخطط للتعجيل بعملية إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقد يؤدي هذا إلى المزيد من الإعدامات واسعة النطاق في الأسابيع المقبلة». وتابع أن «من المشكوك فيه بشدة» أن يكون قد جرى الالتزام بالإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة، ومنها حق السجناء في الحصول على مساعدة قانونية فعالة وحق استئناف الأحكام والسعي للحصول على العفو أو على تخفيف الحكم.

وذكر مسؤولون عراقيون أن نحو 1200 من بين ما يقدر بنحو 6 آلاف سجين احتجزوا في الناصرية صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. قال زيد إن استخدام العراق لعقوبة الإعدام يثير «مخاوف كبيرة»، ودعا الحكومة إلى وقف استخدام العقوبة لفترة.