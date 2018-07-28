المعارضة: ترويج قطر لمصالحة خليجية «محاولة يائسة» لزرع الأمل.. وإعادة الثقة تحتاج إلى وقت طويل

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، رويترز)

وصفت المعارضة القطرية، أمس، ترويج نظام تميم بن حمد لمصالحة خليجية برعاية واشنطن، بأنه محاولة يائسة لزرع الأمل في نفوس الشعب القطري الذي سئم الوضع الحالي بسبب تصرفات نظامه الطائشة، مؤكدة أن إعادة بناء الثقة المفقودة تحتاج إلى وقت طويل.

وحذرت من محاولات قطرية لإفشال تحركات أميركية لإقامة ما يشبه «ناتو عربي» للتصدي للتوسع الإيراني في المنطقة، كانت مصادر أميركية وعربية أبلغت «رويترز»، أن مناقشات حوله ستتم خلال قمة تستضيفها العاصمة الأميركية في 12 و13 أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل في تغريدات على «تويتر: «ترويج النظام القطري لمصالحة خليجية مرتقبة في أكتوبر محاولة يائسة لزرع الأمل في نفوس الشعب القطري الذي سئم الوضع الحالي الذي زُجُّوا به بسبب تصرفات النظام القطري الطائشة..الملف دسم ويحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الثقة المفقودة فمعظم الجسور هدمها النظام القطري». وأضاف الهيل «إن تغريدة بن جبر (حمد بن جاسم وزير الخارجية الأسبق) حول ضرورة التفاوض مع إيران بدلاً من العداء المطلق معها، تعبر عن موقف قطر من أي تحالف عسكري محتمل ضد إيران..النظام القطري على علم مسبق بموضوع الناتو العربي ضد إيران، لذلك يحاول باستراتيجية منظمة دراسة ردود الأفعال الأميركية والعربية لبناء موقف دولي يتبنى السلام مع إيران وتجنب استخدام القواعد الأميركية في قطر لضرب إيران».

ورأى المتحدث باسم المعارضة القطرية «أن المشكلة ليست في إنشاء ناتو عربي للتصدي للخطر الإيراني، ولكن المصيبة في وجود نظام متلون يدعي أنه حليف لأميركا ويرعى مصالح الإيرانيين ويمول نشاطاتهم في المنطقة..نظام قطر يدعم الحوثيين.. دفع فدية مليار دولار لميليشيات إرهابية تتبع إيران»، وقال «نظام قطر ليس الشريك المناسب لصد إرهاب إيران».