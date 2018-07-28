حضرموت تشيد بدور الإمارات في تثبيت الأمن والاستقرار

حضرموت (الاتحاد)

أشاد مدير أمن ساحل حضرموت العميد سالم الخنبشي بدور التحالف العربي ودولة الإمارات على دعمها السخي في إعادة تثبيت الأمن والاستقرار في حضرموت.

وأضاف أن أبناء زايد قدموا دعماً سخياً للأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت سواء في التجهيزات والمعدات والآليات العسكرية إلى جانب تدريب وتأهيل أفراد الأمن بشكل متكامل، لافتا إلى أن هذه المواقف المشرفة للأشقاء تجسد أصالة روح الأخوة ووحدة الهدف والمصير المشترك.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الصحفية المرئية والمسموعة على دور وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدا نقل الأحداث بصورة إيجابية، تعزز وتساعد على تثبيت الأمن في حضرموت.

وشكر العميد سالم الخنبشي في ختام اللقاء قيادة التحالف وفي مقدمتهم السعودية والإمارات على ما يقومون به في تعزيز وتثبيت الأمن في اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص.