40 دولة تؤكد مشاركتها في «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن الاتحاد الدولي للجودو برئاسة المجري ماريوس فايزر، أسند إلى ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، متابعة استعدادات اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو» 2017، التي تستضيفها أبوظبي للمرة التاسعة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال محمد بن ثعلوب: «إن رئيس الاتحاد الدولي اعتذر عن إرسال وفد للوقوف على استعدادات الإمارات لاستضافة وتنظيم البطولة، لثقته في قدرات وإمكانات الإمارات التي قدمت خلال الفعاليات الدولية الماضية قدرات تنظيمية نموذجية، كانت مكان استحسان وارتياح الاتحاد الدولي والاتحادات المشاركة من خلال الاستبيان الذي يطرح عقب كل بطولة، والذي لم يكن من باب المجاملة، إلا أنه كان نتيجة تقييم علمي درج عليه الاتحاد الدولي للجودو، ونال من خلاله اتحاد الإمارات نجمه الإنجاز بفضل توفر البنية التحتية المثالية التي سخرتها القيادة الرشيدة خدمه لقطاع الشباب والرياضة بجانب جهود اللجان التنظيمية والأمنية والفنية والإعلامية والطبية، مما ساعد على خروج الاتحاد ببطولات نموذجية كانت مكان إشادة من الجميع.

وأكد: ما كان كل ذلك أن يتحقق لولا دعم المسؤولين والشركات الوطنية الراعية ومجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي ظل يسخر كل متطلبات النجاح للبطولة السنوية، وهو ما سيتواصل خلال البطولة المقبلة، مما يعزز من فرص نجاح الحدث.

وذكر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بأنه وقبل 28 يوماً من موعد انطلاقة، تلقى الاتحاد موافقة 4 دول جديدة على المشاركة لارتفاع عدد الدول، إلى 40 دولة بانضمام سويسرا، اليونان، مولدوفيا وأستونيا.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي هناك تغطية إعلامية مميزة ستشهدها بطولة جراند سلام أبوظبي بعد انضمام قناة «سي إن إن» للقنوات التي ستنقل البطولة على الهواء عبر أبوظبي الرياضية، وهناك قنوات من البرازيل وأوروبا، واليابان وروسيا وأستراليا وعديد من الدول الآسيوية والمواقع المتخصصة، مما يعني بأن ملايين المشاهدين سيتابعون بطولة أبوظبي.