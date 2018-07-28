النصر يزور أكاديمية جنك البلجيكي

دبي (الاتحاد)

قام عادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق الأول بمعسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في هولندا، بزيارة لأكاديمية جنك البلجيكي لكرة القدم، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الأكاديمية وأسلوب إدارتها، حيث استقبله رونالد برولمانز، مدير عام الأكاديمية، وكون ديردن المدير الفني.

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم على تطوير أكاديمية الكرة بـ«العميد» وفقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية، باعتبارها الاستثمار الحقيقي في مستقبل كرة القدم، ولتكون رافداً أساسياً لدعم الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين الموهوبين.

وأكد شاكري أن مجلس إدارة الشركة يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأكاديمية وفرق المراحل السنية بدءاً من التعاقد مع كوادر إدارية وفنية على أعلى مستوى، ثم الحرص على زيارة الأكاديميات الأوروبية المتطورة للتعرف عن قرب على سبل الاهتمام باللاعبين الصغار بدنياً وفنياً وسلوكياً، وهو ما تصبو إليه شركة الكرة في الفترة المقبلة.