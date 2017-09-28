رأس الخيمة البحري يستضيف بطولة العالم للتزلج المائي 2019

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يعتزم نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية استضافة بطولة العالم للتزلج المائي لفئة «كبار السن» 2019، والمعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للتزلج في إطار خططه الرامية للوصول إلى مرحلة التطور المطلوبة إثر الأقبال الكبير الذي يشهده النادي من الذكور والإناث وارتفاع عدد المنضمين لأنشطته إلى نحو 160 عضواً من الجنسين على نحو يعكس الاهتمام بالرياضات البحرية إثر الترتيبات الكبيرة التي يوفرها النادي للراغبين في الانضمام إلى أنشطته المختلفة.

ويسعى النادي لتنظيم بطولة «دراجون بوت» في ديسمبر المقبل، ضمن الاحتفالات باليوم الوطني للدولة على غرار النسخة الماضية من البطولة التي تزامنت مع هذه المناسبة الوطنية المهمة بمشاركة كبيرة من الجاليات الأجنبية الموجودة في الدولة، إذ وصل العدد في العام الماضي إلى نحو 1200 مشارك من الجنسين.

وقال عارف الهرنكي، مدير النادي، إن النجاح الذي حققه النادي في استضافة البطولة الدولية للتزلج المائي في نسختها الأولى، يعزز النجاح اللافت في استضافة المسابقات الدولية، موضحاً أن شهادة بول فونج، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج وإشادته بالنجاح التنظيمي للبطولة يؤكد الإمكانات الكبيرة للنادي ونجاحه في تقديم الصورة المشرفة لقدرات الدولة في تنظيم البطولات الرياضية المختلفة.