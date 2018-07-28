مراد المصري (دبي)

يسعى العين لاستغلال فارق الـ24 ساعة التي تفصل بين مواجهة وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل في البطولة العربية، وبين انطلاق معسكر منتخبنا في النمسا، من أجل إشراك اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لصفوف (الأبيض) في الموقعة العربية.

وكان من المتوقع أن يلعب العين مباراتي الذهاب والإياب دون لاعبيه الدوليين، لكن في ضوء المستجدات الحالية بات بإمكانه الاستفادة من خدمات 9 لاعبين.

وخاض المصري حسين الشحات أول حصة تدريبية مع العين في المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق حالياً في كرواتيا، وذلك عقب وصوله مساء أمس الأول للانضمام إلى معسكر «الزعيم».

وتعثر تواجد الشحات مع الفريق في سلوفينيا بسبب عدم حصوله على التأشيرة، ليلتحق حالياً بالفريق بعدما عكف خلال الفترة الماضية على القيام بالتدريبات الفردية للحفاظ على لياقته، حيث سيكون اللاعب خياراً جاهزاً للفريق في مواجهة وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل في البطولة العربية، حيث سيلتقي الفريقان ذهاباً وإياباً خلال الأيام المقبلة في العاصمة الكرواتية زغرب.