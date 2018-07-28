بني ياس يضم الهولندي جورج ليروي



تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 عبدالله عامر (أبوظبي) أنهت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، تعاقدها مع اللاعب الهولندي جورج ليروي، قادماً من صفوف فريق ملبورن الأسترالي لمدة عام قابل للتجديد لموسم آخر. وهو يلعب في مركز الهجوم والجناح الأيمن والأيسر، وسبق له تمثيل أندية عدة، منها أوتريخت الهولندي، كما سبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 21 عاماً، وتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الأذربيجاني مرتين، كما تم اختياره أفضل لاعب الموسم الماضي بالدوري الأسترالي، حيث حقق مع فريقه بطولتي الدوري والكأس. وشارك اللاعب في 34 مباراة مع فريقه الأسترالي في الموسم المنصرم، سجل فيها 12 هدفاً وصنع 14 هدفاً، وشارك في دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدفاً، وقام بصناعة ثلاثة أهداف.