«شارة محمد بن زايد للهجن» تعلن انتهاء المنافسات «التمهيدية»

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت صباح أمس فعاليات «شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان» لسباقات الهجن للجماعة.

وأقيمت صباح أمس وعلى أرضية 30 ميداناً بالدولة، منافسات فئة «الحقايق»، و10 أشواط لمسافة 3 كلم، والتي كانت مسك ختام التحديات التي استمرت على مدى 4 أسابيع متتالية.

كانت السباقات قد انطلقت بمنافسات الفطامين، وخصصت لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، وفي 16من يوليو الحالي ركضت المطايا مع سن الحقايق، والتي خصص لها عشرة أشواط ولمسافة 3 كلم، وعادت منافسات سن الفطامين مجدداً بتاريخ 23 يوليو بـ 15 شوطاً ومسافة 1.5 كلم، وتأتي الشارة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2018- 2019.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج.

من جانبه، أكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس نادي أبوظبي لسباقات الهجن، أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالرياضات التراثية، ورياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص، يؤكد أنها تمضي قدماً نحو الأمام، وأن القيادة الرشيدة تواصل المضي على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال.

كما قدم معاليه الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة سباقات الهجن في الدولة، وذلك بعد ختام شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، والتي تمثل بداية السباقات الصيفية كل عام، موضحاً أن دعم سموه أثرى المنافسات التي جاءت قوية ومثيرة، وحظيت بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان إلى أن سباقات الهجن باتت أحد أهم الرياضات التراثية في الإمارات، وقال: «لهذا نجد حرص القيادة الرشيدة من خلال زيادة هذه المنافسات واستمرارها طوال العام، ونحن فخورون بقيادتنا التي تواصل عاماً بعد آخر الاهتمام بأبنائها ملاك الهجن، والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع في الدولة، وكذلك إخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون، والذين نرحب بهم في بلدهم الثاني»، مشيراً إلى أن شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن، تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لموسم السباقات من خلال تجهيز الملاك والمضمرين لحلالهم ومطاياهم، ما يؤكد الدور الكبير الذي تمثله لهم في تجهيزاتهم لانطلاقة الموسم.

وفي ختام حديثه، قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر لجميع اللجان التي عملت على مدى 4 أسابيع، وكانت أحد أسباب نجاح أول السباقات الصيفية.