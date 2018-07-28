تونس تقترض 413 مليون يورو

ساسي جبيل (تونس)

صادق مجلس نواب الشعب في تونس، على قرض بقيمة 413.4 مليون يورو، سيمنحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتونس لدعم ميزانية الدولة للعام 2018. وكانت الحكومة التي وقعت القرض 29 يونيو الماضي، أكدت للبرلمان حاجتها إلى هذه التمويلات للإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل.

وستسحب تونس القرض دفعه واحدة، على أن تسدده على 28 عاماً منها 5 أعوام إمهالاً بنسبة فائدة متغيرة للبنك مع نسبة الفائدة على اليورو لـ6 أشهر، وتبلغ حالياً 0.7% وعمولة افتتاح في حدود 0.25% من مبلغ القرض.