ولد الشيخ: إنشاء حكومة موازية في صنعاء يعرقل السلام

نيويورك (وكالات)
قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الانقلابيين امتنعوا عن تقديم أية طروحات عملية ووضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية من أجل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة. وطالب ولد الشيخ خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات في اليمن مساء أمس الأول، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف النار، قائلاً «حل الأزمة اليمنية لن يكون من الخارج بل من داخل اليمن».
وأكد أنه لا يمكن للحل في اليمن أن يكون عسكرياً. وقال «إن نجاح وقف الأعمال القتالية سيعزز فرص السلام»، مضيفاً أن إنشاء الميليشيات حكومة موازية يعرقل عملية السلام. وأشار إلى أن المدنيين في تعز يعانون من القصف المتواصل، وأن هناك تراجعاً مستمراً على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وأن هناك ملايين من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقال أيضاً، «اليمن يتخبط حالياً في دوامة من العنف والصراعات».
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من جانبه، قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة إن أي مبادرات لا تنهي الانقلاب الحوثي وتعيد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي «غير مقبولة». وأكد اليماني أن «الحكومة الشرعية ملتزمة بالسلام، ولكن وفقا للمرجعيات الثلاث التي تؤكد أن هادي هو الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة».
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