جوكيكا: التركيز «مطلوب»

حتا(الاتحاد)

أكد المقدوني جوكيكا، مدرب حتا، أنهم أمام مواجهة مهمة غداً مع الإمارات خارج ملعبهم، بعد خسارتي البداية أمام شباب الأهلي-دبي والعين، وذلك بطموحات التعويض، والعودة بالفوز، لتجاوز المرحلة الماضية، مضيفاً أن اللاعبين يتطلعون إلى إظهار أفضل ما لديهم في لقاء غدٍ، مع أهمية التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء أمام منافس جيد، لديه عناصر جيدة، إضافة إلى رغبته في الفوز على ملعبه، بعد خسارته الماضية أمام الوصل في الجولة الثانية من المسابقة.

وأضاف: «نخوض اللقاء في ظل ظروف النقص العددي التي يعاني منها الفريق، مثلما حدث في مباراتي شباب الأهلي-دبي والعين، لكن هذا الأمر لا يقلل من رغبتنا في المنافسة على النقاط الثلاث، وانتزاع الفوز من أصحاب الأرض، مع ضرورة الحذر من خطورته والتركيز العالي في الدفاع، لضمان عدم تهديد مرمانا، وثقتي كبيرة في اللاعبين لتجاوز الخسارتين والعودة من جديد إلى مرحلة النتائج الإيجابية في الدوري».

وحول جاهزية فريقه قال جوكيكا: «لم ننتظر طويلاً بعد نهاية مباراة العين، وكانت هناك راحة 24 ساعة للاعبين ثم بدأنا التحضير المكثف للمواجهة بالتفاؤل الكبير، الذي يمنحنا فرصة تحقيق النتيجة الإيجابية، والمؤكد أن الجاهزية الممتازة، التي بدا عليها الفريق بعد الحصص التدريبية الماضية، تمهد الطريق أمام تقديم المردود الفني الذي يقودنا للأداء المطلوب أمام الخصم على ملعبه ووسط جماهيره».

وأكمل: «جاهزون للمواجهة، ونرجو أن يحالفنا التوفيق لتجاوز ما حدث في الجولتين الأولى والثانية من الدوري أمام فريقي شباب الأهلي- دبي والعين، كل اللاعبين على علم بأهمية مضاعفة جهودهم أمام الرغبة الكبيرة للاعبي فريق الإمارات على نحو يعزز حظوظنا لحصد النقاط الثلاث في الجولة الثالثة من الدوري».