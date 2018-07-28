«الشرقيون» تستهدف مبيعات بـ 8.5 مليار جنيه

القاهرة (رويترز)

قال محمد محمد فريد خميس، مالك شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن شركته تستهدف مبيعات بنحو 8.5 مليار جنيه (475.4 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة من 7 مشروعات بتكلفة تبلغ 6 مليارات جنيه.

وأضاف خميس، نجل رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس، إن شركته لديها «محفظة عقارية تبلغ 125 فداناً، سننتهي من تنميتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بإقامة 7 مشروعات سكنية بإجمالي 2500 وحدة سكنية. وأغلب المشروعات شرق القاهرة، والتكلفة الاستثمارية للمشروعات تبلغ 6 مليارات جنيه بمبيعات متوقعة 8.5 مليار جنيه، منها مليارا جنيه هذا العام».

وبلغت مبيعات «الشرقيون للتنمية العمرانية» نحو 650 مليون جنيه عام 2017.

وقال خميس: «سنطرح مشروعاً سياحياً في الساحل الشمالي الصيف المقبل بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، ومبيعات متوقعة 2.250 مليار جنيه. لقد قمنا بشراء 50 فداناً نصيبنا منها 70% بنحو 150 مليون جنيه، ومعنا شريك مصري بالجزء المتبقي، مساحة الأرض تبلغ 50 فداناً. المشروع سيشمل وحدات سياحية وفندقاً، نتفاوض حالياً مع شركة فنادق عالمية لم تعمل من قبل في مصر لإدارة الفندق».

وتأسست «الشرقيون للتنمية العمرانية» عام 1994، ويبلغ رأسمالها المدفوع 223 مليون جنيه والمرخص به مليار جنيه.

وأضاف خميس الشاب الذي كان حديثه مع «رويترز»، مفعماً بالطموح «لا نقوم بتجميد أراض (حتى ترتفع الأسعار) بل نضيف أراضي سنوياً للشركة، العام المقبل نستهدف شراء نحو 220 فداناً».