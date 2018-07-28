مؤسسات أميركية تحذر من عدم استمرار معدلات النمو المرتفعة

شريف عادل (واشنطن)
نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي 4.1% خلال الربع الثاني من العام، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية، في أفضل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معبراً عن سعادته بالأرقام التي صدرت الجمعة، ثم أمضى بقية اليوم في الهجوم على الديمقراطيين، مستمداً قوة دفع كبيرة من الأرقام الاقتصادية التي يبدو أنها ستكون أكبر داعم لحزبه في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
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لكن من الواضح أن البعض لا يرى نصف الكوب الممتلئ الذي يراه ترامب، فبعض المحللين يرى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان قريباً من ضعف ما تحقق في الربع الأول، جاء أقل من توقعات كثيرين، حيث أشار استطلاع للرأي أجرته وكالة «بلومبرج» إلى توقعات بتحقيق معدل نمو 4.2%، بينما توقعت جريدة «وول ستريت جورنال» 4.5%، في الوقت الذي توقع فيه ترامب شخصياً إمكانية وصوله إلى 4.8%.
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بدورها، اعتبرت مؤسسة بيتر جي بيترسون البحثية، أن معدلات النمو المرتفعة التي تحققت لن يكتب لها الاستمرارية، وأرجعت ذلك أساساً إلى تقاعد أغلب من عرفوا باسم «بيبي بومرز» Baby Boomers هذه الأيام، ويقصد بهم من ولدوا بين أوائل ومنتصف الأربعينات وحتى منتصف الستينات الذين ينسب إليهم كثير من النجاحات التي حققتها أميركا في العقود الأخيرة، حيث يؤدي تقاعد هؤلاء، وفقاً للمؤسسة البحثية، إلى انخفاض معدلات نمو القوى العاملة، وانخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل.