مارادونا يجهز أوراق الفجيرة للقاء الذيد

فيص النقبي (الفجيرة)
يؤدي فريق الفجيرة تدريبه الأخير مساء اليوم بصفوف مكتملة تحت قيادة مارادونا استعداداً لمباراة الذيد غداً على استاد الفجيرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور 16 لكأس رئيس الدولة.
وتبدو معنويات اللاعبين مرتفعة، بعد الفوز الكبير الافتتاحي أمام العروبة بثلاثية والذي تحقق بأقدام مواطنة منحت الصدارة للفجيرة في الجولة الأولى.
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وتضاعفت فرصة دخول الفرنسي عمر كوسوكو في تشكيلة الفريق الأساسية، بعد أن شارك في لقاء العروبة بديلاً خلال الشوط الثاني مع الأرجنتيني برافو، الذي قدم مستوى جيداً رغم عدم قدرته على التسجيل.
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وأضاف أن الفريق يخطط لصدارة المجموعة والتأهل لدور 16 كهدف أول في هذا الموسم، مشيراً الى أن الفريق مكتمل الصفوف، وأن كل اللاعبين يملكون طموحاً كبيراً للدخول في التشكيل الأساسي للمباراة، في ظل الوفرة الجيدة من اللاعبين والعلاقة الوثيقة التي تجمع مارادونا بهم، والتي تساهم في خلق جو تنافسي في جميع مراكز التشكيلة الأساسية.