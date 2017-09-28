مارادونا يجهز أوراق الفجيرة للقاء الذيد

فيص النقبي (الفجيرة)

يؤدي فريق الفجيرة تدريبه الأخير مساء اليوم بصفوف مكتملة تحت قيادة مارادونا استعداداً لمباراة الذيد غداً على استاد الفجيرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور 16 لكأس رئيس الدولة.

وتبدو معنويات اللاعبين مرتفعة، بعد الفوز الكبير الافتتاحي أمام العروبة بثلاثية والذي تحقق بأقدام مواطنة منحت الصدارة للفجيرة في الجولة الأولى.

وتدرب الفريق خلال اليومين السابقين بشكل مكثف من أجل الاستعداد للمباراة وركز من خلاله الجهاز الفني على بعض التدريبات الهجومية الذي ينوي مارادونا تطبيقها في المباراة، خاصة أنه ينوي البدء بتشكيل هجومي منذ البداية.

وتضاعفت فرصة دخول الفرنسي عمر كوسوكو في تشكيلة الفريق الأساسية، بعد أن شارك في لقاء العروبة بديلاً خلال الشوط الثاني مع الأرجنتيني برافو، الذي قدم مستوى جيداً رغم عدم قدرته على التسجيل.

وقال يوسف عبدالله اداري الفجيرة إن فريقه ينظر لكل المباريات بذات الأهمية أياً كان الفريق الذي يواجهه، مبدياً احترامه لكل الفرق التي يتنافس معها في المجموعة الأولى.

وأضاف أن الفريق يخطط لصدارة المجموعة والتأهل لدور 16 كهدف أول في هذا الموسم، مشيراً الى أن الفريق مكتمل الصفوف، وأن كل اللاعبين يملكون طموحاً كبيراً للدخول في التشكيل الأساسي للمباراة، في ظل الوفرة الجيدة من اللاعبين والعلاقة الوثيقة التي تجمع مارادونا بهم، والتي تساهم في خلق جو تنافسي في جميع مراكز التشكيلة الأساسية.