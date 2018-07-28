معرض «بازار عيد الأضحى» ينطلق بأبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، تفتتح معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب غدا معرض «بازار عيد الأضحى» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بفندق ريتز كارلتون - أبوظبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة سيدات أعمال إماراتيات وخليجيات.

وأعربت مريم محمد الرميثي، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن شكرها وتقديرها «لأم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لرعاية سموها الكريمة للحملة، كما تقدمت بعميق شكرها وتقديرها لمعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، لافتتاحها معرض «بازار عيد الأضحى» المقرر يوم غدٍ.

وأشارت الرميثي إلى أن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 60 عارضة من سيدات الأعمال والمبدعات ورائدات الأعمال من الشابات، ومن أصحاب المشاريع التجارية المتنوعة، من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة، في مجالات اهتمام المرأة والعائلة، من الملابس والأزياء، ومستلزمات المكياج والتجميل، والإكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، إضافة إلى منتجات العطور والبخور، وأعمال المشغولات اليدوية المتميزة، كما يشارك في المعرض العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية.

وقالت الرميثي: إن معرض «بازار عيد الأضحى» يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب العائلة، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق والتحضير لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويتيح بازار عيد الأضحى لزواره فرصة الحضور والاستمتاع بمتابعة العديد من الأنشطة والفعاليات مثل عروض الأزياء لأهم المصممات المبدعات من الإمارات والخليج.