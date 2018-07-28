معرض «بازار عيد الأضحى» ينطلق بأبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، تفتتح معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب غدا معرض «بازار عيد الأضحى» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بفندق ريتز كارلتون - أبوظبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة سيدات أعمال إماراتيات وخليجيات.
وأعربت مريم محمد الرميثي، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن شكرها وتقديرها «لأم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لرعاية سموها الكريمة للحملة، كما تقدمت بعميق شكرها وتقديرها لمعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، لافتتاحها معرض «بازار عيد الأضحى» المقرر يوم غدٍ.
|
|
وقالت الرميثي: إن معرض «بازار عيد الأضحى» يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب العائلة، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق والتحضير لمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويتيح بازار عيد الأضحى لزواره فرصة الحضور والاستمتاع بمتابعة العديد من الأنشطة والفعاليات مثل عروض الأزياء لأهم المصممات المبدعات من الإمارات والخليج.