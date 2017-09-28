«العين للكتاب».. همزة وصل بين إبداع المثقف الإماراتي والقارئ

هويدا الحسن (العين)

في دورته السادسة مازال معرض العين للكتاب، المقام حالياً في مركز المؤتمرات في مدينة العين، يستقطب العديد من المؤسسات الرسمية ودور النشر المحلية التي تحرص على المشاركة بفعاليات المعرض، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الدورات السابقة.

«الاتحاد» تجولت في المعرض، والتقت بعض العارضين المشاركين، وسألتهم عن إصداراتهم، وأهم الفعاليات التي يقدمونها هذا العام.

في جناح دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة الذي يقام على مساحة واسعة، ويستقطب الأطفال بأنشطته الفنية، أشارت مهرة المهيري، مسؤول تطوير محتوى في الدائرة، إلى أن الدائرة خصصت هذا العام مكاناً خاصاً لأنشطة الأطفال الفنية، من خلال مركز القطارة للفنون الذي يتبنى أنشطة تعتمد في خاماتها على الورق، وأوضحت: هناك ورشتان مرتبطتان بتراث مدينة العين، في الأولى يقوم الطفل بعمل دفتر ملاحظات مصغر ثم يرسم من وحي التراث على غلافه، وفي الثانية يقوم بعمل مجسم ورقي لأحد المواقع الأثرية بمدينة العين ثم يزينه بالفسيفساء أو برسم أشكال تراثية.

ومن جهتها، أكدت مريم الجنيبي، منفذ مبيعات بالمكتبة الوطنية بدائرة الثقافة والسياحة، حرص الدائرة على استقطاب أكبر عدد من القراء من خلال عمل حسومات كبيرة على أسعار الكتب على إصداراتها، مما يجعل الأسعار في متناول الجميع، ويشجع الزوار على اقتناء الكتب.