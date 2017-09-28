كينيا.. ومأزق إعادة الانتخابات

فيليكس نجيني*

تتجه كينيا نحو أزمة دستورية في وقت تتعمق فيه حالة الجمود بين المرشحين الرئاسيين بسبب الخلاف حول كيفية إعادة إجراء انتخابات الشهر الماضي التي ألغيت نتائجها. الطرفان متمسكان بموقفيهما؛ حيث دعا ائتلاف المعارضة بقيادة «رايلا أودينجا» إلى احتجاجات كبيرة اعتباراً من يوم الثلاثاء، للمطالبة بتغيير تشكيلة اللجنة الانتخابية قبل الانتخابات، في حين يرفض حزب الرئيس «أوهورو كينياتا» إدخال أي تغييرات على اللجنة ويقول إن الانتخابات يجب أن تجرى بنهاية أكتوبر. هذا الطريق المسدود يزيد من إمكانية عدم إجراء الانتخابات كلياً، وهو وضع لا يتضمن الدستور أي حكم بشأنه.

وقال تشارلز كانجاما من مؤسسة «موما آند كانجاما للمحاماة» في مقابلة معه يوم الاثنين بالعاصمة نيروبي: «إذا تشبثت جميع الأطراف بمواقفها المتشددة، فإنه ستكون ثمة أزمة دستورية»، مضيفاً «من المهم جداً أن يبدي جميع اللاعبين السياسيين رصانة ورجاحة عقل ويدركوا أن البلاد لا يمكنها تحمل كلفة ألاعيبهم السياسية التي تعرِّض أمننا وسلامنا للخطر».

حالة عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات جعلت المستثمرين في السوق الكينية يشعرون بالقلق والتوتر. كما تراجعت قيمة الشيلينغ بـ0.4 في المئة مقابل الدولار في الفترة نفسها. وكانت خلافات سابقة حول الانتخابات في كينيا قد أدت إلى أعمال عنف، كانت أخطرها تلك التي وقعت في 2007، عندما أدت اشتباكات إلى مقتل أكثر من 1100 شخص وأرغمت 350 ألفاً آخرين على الفرار من منازلهم، وهو ما أدى إلى انخفاض النمو إلى 1.7 في المئة في 2008 مقارنة مع 7.1 في المئة في العام الذي قبله.

إعادة الانتخابات أصبحت ضرورية بعد أن ألغت المحكمة العليا الانتخابات بعد أن وجدت أن «لجنةَ الانتخابات والحدود المستقلة» فشلت في إجرائها وفق ما ينص عليه الدستور. ولكن التصويت الجديد يضفي ضبابية على المستقبل بالنسبة لاقتصاد أخذ يتباطأ ويمكن أن يؤثر سلباً على سمعتها كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا؛ ذلك أن كينيا تُعد قطباً إقليمياً لكثير من الشركات مثل «جنرال إلكتريك» و«كوكاكولا».

اللجنة لم تعلن بعد كيف ستتعاطى مع مطالب المعارضة بشأن إعادة تشكيل أعضائها. كما أنها لم ترد على حكم المحكمة المكتوب والمفصّل الذي أصدرته في الحادي والعشرين من سبتمبر والذي وجد أن اللجنة خرقت القانون من خلال إعلانها نتائج الانتخابات من دون الوثائق الصحيحة.